"Газпром" подав рекордну з початку року заявку на транзит газу через українську ГТС

Російський газовий монополіст - компанія «Газпром» подав максимальну з початку року заявку на транзит газу через українську газотранспортною систему.

Про це повідомив УНІАН начальник прес-служби компанії «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної ГТС.

Читайте такожУкраїна і Євросоюз спочатку обговорять газові питання без Росії«Сьогодні вранці була отримана заявка від «Газпрому» про збільшення (у порівнянні з попереднім днем) обсягів транспортування «блакитного палива» до країн Європи і у Молдову на 2,4% - до 243,6 млн кубометрів на добу», - сказав Белявський.

«Такий режим транспортування є рекордним за останній рік», - додав він.

При цьому він повідомив, що транзит російського газу в Європу останнім часом збільшується.

Як повідомляв УНІАН, транзит російського газу в країни Європейського Союзу через територію України з 1 по 28 липня 2015 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 28,8%, - до 6,137 млрд куб. м.

«Укртрансгаз» прогнозує за підсумками 2015 року падіння обсягів транзиту російського газу через територію України в країни Європейського Союзу на 17,7% порівняно з 2014 роком - до 51 млрд куб. м з 62 млрд куб. м.