Казахстан ввів тимчасову заборону на вивезення нафтопродуктів

Казахстан ввів на півроку заборону на вивезення нафтопродуктів з території країни за межі митної території Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), передають "Новини-Казахстан".

"Наказую ввести строком на шість місяців заборону на вивезення з території Республіки Казахстан за межі митної території Євразійського економічного союзу легких дистилятів і продуктів, середніх дистилятів, гасу, газойлів, дизельного палива й інших нафтопродуктів, крім пічного побутового палива", — йдеться в наказі Міністерства енергетики.

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Згідно з цим наказом, Міністерство національної економіки проінформує Євразійську економічну комісію про введення заборони, а також внесе на розгляд комісії пропозиції про застосування аналогічних заходів іншими державами-учасниками ЄАЕС.