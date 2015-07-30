Демчишин хоче відновити пряму дотацію державних шахт з бюджету

Міністерство енергетики та вугільної промисловості хоче відновити пряму дотацію державних шахт з бюджету для покриття різниці між собівартістю видобутку і продажу вугілля.

Про це 30 липня на засіданні громадської ради при Міненерговугілля повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

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«Ті всі резерви, які у нас були, ми всі використали. Тому крім того, що отримувати гроші з бюджету, насправді, немає іншого виходу, а також закриття (шахт – УНІАН)», - сказав міністр.

«Ми говоримо про те, що як мінімум 1,3 млрд грн потрібні до кінця року на покриття різниці в собівартості», - додав він.

За словами Демчишина, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк запропонував зібрати окрему нараду з питань вугільної галузі за участю президента, віце-прем'єра, Міністерства фінансів, а також Міненерговугілля.

«Я всі матеріали передав президентові. Сподіваюся, що така нарада відбудеться не сьогодні-завтра. Я доніс ідею критичності ситуації», - сказав міністр.

За його словами, в 2015 році видобуток державних шахт становитиме 3,1 млн тонн з планованих раніше 5 млн тонн, що значно вплине на собівартість вугілля.

«Через те, що ми не фінансували останні шість місяців у розвиток, в обладнання нічого не вкладали, видобуток замість приросту до 5 млн тонн на рік, зараз ми очікуємо 3,1 млн тонн, що суттєво менше. Відповідно, собівартість буде значно вищою. Отже, ми несемо збитки вищі, і цей збиток треба чимось покривати», - сказав Демчишин.

«Усі пропозиції щодо бюджету на 2016 рік ми надали. Там сумарно близько 2,4 млрд грн на собівартість, 800 млн на модернізацію обладнання. Досить значна сума», - додав міністр.

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Довідка УНІАН. У 2014 році на дотації вугільним підприємствам планувалося виділити 12 млрд грн, однак через бойові дії на сході України, де розташована більшість шахт, було виділено близько 9 млрд грн.

За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, близько 10 млрд грн з коштів на дотації держшахт не доходило до гірників.

З початку 2015 року пряма дотація державних шахт з бюджету фактично не здійснювалась.