"Центренерго" може підписати контракт на закупівлю вугілля з великим європейським трейдером - Демчишин
Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго", що відчуває гострий дефіцит антрацитового вугілля, найближчими днямиможе підписати контракт на закупівлю з великим європейським трейдером.
Про це 30 липня на засіданні громадської ради при Міненерговугілля повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.
"Буквально сьогодні приїжджають представники великого європейського трейдера, які готові постачати вугілля з Росії, і морем за досить адекватними ціновими параметрами. Вони приїжджають на підписання "Центренерго". І сподіваюся, що, умовно кажучи, сьогодні завтра договір буде підписано", - сказав Демчишин.
Міністр не назвав компанію, з якою планується підписати контракт на імпорт вугілля, лише додав, що сподівається в майбутньому на укладення декількох договорів з різними компаніями.
"Ми точно не хочемо ексклюзиву", - зазначив він.
Також міністр повідомив, що умови контракту стануть жорсткішими в частині якісних показників вугілля, щоб не повторилася торішня історія з паливом із ПАР, яке, за заявами Генеральної прокуратури, не горіло в теплових електростанціях України.
"У минулому році ви пам'ятаєте історію з південноафриканським вугіллям, коли договір було підписано з досить широкою толерантністю, або, скажімо так, з відсутністю обмежень щодо ряду параметрів, і можливістю пред'являти претензії у разі невідповідності якісних параметрів в міру поставок вугілля на станцію. На даному етапі я поставив у пріоритеті більш жорстке встановлення цих параметрів", - сказав Демчишин.
Як раніше повідомляв УНІАН, "Центренерго" веде переговори зі швейцарською компанією "Меркурі" про імпорт антрацитних марок вугілля з Південно-Африканської Республіки та Російської Федерації.
На початку липня 2015 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості негайно почати укладання контрактів на імпорт дефіцитного антрацитового вугілля, поставки якого в необхідних обсягах можливі з Росії, ПАР й окупованих територій Донбасу.
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Довідка УНІАН. Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок воєнних дій повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більша частина шахт.
Близько 50% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решта виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і "зелена" енергетика.
Україна у 2014 році імпортувала кам'яного вугілля й антрациту на загальну суму 1,773 мільярди доларів.