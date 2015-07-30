"Центренерго" може підписати контракт на закупівлю вугілля з великим європейським трейдером - Демчишин

Про це 30 липня на засіданні громадської ради при Міненерговугілля повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

"Буквально сьогодні приїжджають представники великого європейського трейдера, які готові постачати вугілля з Росії, і морем за досить адекватними ціновими параметрами. Вони приїжджають на підписання "Центренерго". І сподіваюся, що, умовно кажучи, сьогодні завтра договір буде підписано", - сказав Демчишин.

Міністр не назвав компанію, з якою планується підписати контракт на імпорт вугілля, лише додав, що сподівається в майбутньому на укладення декількох договорів з різними компаніями.

"Ми точно не хочемо ексклюзиву", - зазначив він.

Також міністр повідомив, що умови контракту стануть жорсткішими в частині якісних показників вугілля, щоб не повторилася торішня історія з паливом із ПАР, яке, за заявами Генеральної прокуратури, не горіло в теплових електростанціях України.

"У минулому році ви пам'ятаєте історію з південноафриканським вугіллям, коли договір було підписано з досить широкою толерантністю, або, скажімо так, з відсутністю обмежень щодо ряду параметрів, і можливістю пред'являти претензії у разі невідповідності якісних параметрів в міру поставок вугілля на станцію. На даному етапі я поставив у пріоритеті більш жорстке встановлення цих параметрів", - сказав Демчишин.

Як раніше повідомляв УНІАН, "Центренерго" веде переговори зі швейцарською компанією "Меркурі" про імпорт антрацитних марок вугілля з Південно-Африканської Республіки та Російської Федерації.

На початку липня 2015 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості негайно почати укладання контрактів на імпорт дефіцитного антрацитового вугілля, поставки якого в необхідних обсягах можливі з Росії, ПАР й окупованих територій Донбасу.

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Довідка УНІАН. Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок воєнних дій повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більша частина шахт.

Близько 50% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решта виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і "зелена" енергетика.

Україна у 2014 році імпортувала кам'яного вугілля й антрациту на загальну суму 1,773 мільярди доларів.