Москва не змогла домовитися з Анкарою про будівництво "Турецького потоку" - ЗМІ

Переговори Туреччини і Росії про будівництво газопроводу "Турецький потік" припинені через відсутність ключової угоди про надання Анкарі знижки на російський газ, сказали Рейтер представники в офіційних колах Туреччини.

У лютому міністр енергетики Туреччини Танер Йилдиз повідомив, що Анкара отримала знижку в розмірі 10,25 відсотка на обсяг 28-30 мільярдів кубометрів газу, що постачається з РФ, проте офіційний документ досі не був підписаний.

Джерела в офіційних колах Туреччини сказали Рейтер, що інша перепона на шляху підписання угоди про будівництво газопроводу полягає в тому, що РФ наполягає на будівництві чотирьох ниток газопроводу сумарною потужністю 63 мільярди кубометрів на рік. Анкара погоджувалася на будівництво однієї гілки з чотирьох, необхідної для самої Туреччини.

Газпром відмовився від коментарів.

Читайте такожЗбитки "Газпрому" від незатребуваних проектів дорівнюють вартості "Роснефти"Напередодні міністр енергетики РФ Олександр Новак припустив, що терміни будівництва "Турецького потоку" можуть бути зсунуті.

У Газпрому поки є лише дозвіл на проведення інженерної розвідки у турецьких територіальних водах та виключній економічній зоні.

Газпром уже кілька років обіцяє почати будівництво трансчорноморського газопроводу в обхід України і навіть зварив його перший шов у 2012 році, назвавши проект "Південним потоком". Однак через розбіжності з Євросоюзом Москва у 2014 році змінила маршрут газопроводу, запропонувавши вести його в Туреччину замість Болгарії, після чого за новим проектом закріпилася назва "Турецький потік".