Запорізька АЕС відремонтувала перший енергоблок і підключила його до мережі

Запорізька атомна електростанція 31 липня підключила до енергомережі блок №1 після ремонту, йдеться в повідомленні НАЕК «Енергоатом».

«За станом на 31 липня на Запорізькій АЕС у роботі знаходяться 5 енергоблоків. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає», - йдеться в повідомленні.

Станом на 31 липня в роботі знаходяться 11 із 15 енергоблоків атомних електростанцій України.

На енергоблоці №4 Запорізької АЕС – 55-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №4 Рівненської АЕС – 11-а доба планового ремонту.

На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС – 17-а доба планового ремонту, на енергоблоці №2 – 83-а доба капітального планового ремонту.

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В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, із 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.