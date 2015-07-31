Суд зобов'язав "Укртранснафту" допустити Лазорка до керівництва компанією

Апеляційний суд Волинської області зобов'язав держкомпанію «Укртранснафта» допустити відстороненого навесні 2015 року Олександра Лазорка до керівництва підприємством.

Відповідне рішення від 23 липня внесено до Єдиного реєстру судових рішень.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на "Нафтогаз України", який контролює 100% акцій «Укртранснафти», 19 березня 2015 року наглядова рада компанії відсторонила Олександра Лазорка від виконання обов'язків голови правління "Укртранснафти". Іншим рішенням наглядова рада обрала колишнього співробітника СБУ Юрія Мірошника тимчасово виконуючим обов'язки голови правління «Укртранснафти».

Читайте також"Укртатнафта" вимагає від "Укртранснафти" розрахуватися за зберігання нафти і звільнити резервуариЛазорко вважає ці рішення необґрунтованими. За його словами, підставою для його відсторонення може бути тільки здійснення ним будь-якої злочинної бездіяльності або завдання збитку компанії «Укртранснафта».

Довідка УНІАН. «Укртранснафта» є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною протяжністю 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.