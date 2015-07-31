Яценюк заявив про кризовий стан в енергетичному секторі: 50% ЖКГ не готові до зими

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Харкові під час розширеної наради за участю міністрів, голів східних та південних обласних адміністрацій.

“В енергетичному секторі кризовий стан. Міністерство і відповідні державні компанії не готові, щоб забезпечити теплом і електроенергією країну”, - сказав він.

Читайте такожЯценюк доручив провести аудит "Укренерго" через історію з закупівлею трансформаторів Яценюк також відзначив недостатній рівень підготовки системи житлово-комунального господарства до зимового періоду.

“50% ЖКГ не готові до зими”, - підкреслив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН,

Україна в підготовці до опалювального сезону 2015-2016 рр. відстає за темпами закачування природного газу до підземних сховищ від минулорічних показників. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

За словами міністра, станом на 21 липня 2015 року в підземних сховищах знаходилося близько 12,5 млрд куб. м газу, тоді як минулого року на аналогічну дату запаси становили 14,6 млрд куб. м.

Демчишин зазначив, що головною причиною зниження темпів закачування природного газу є відсутність фінансування. «Основна причина – гроші. Потрібно близько 1 млрд дол. ... ми проводимо щоденні конференц-дзвінки із кредиторами», - сказав Демчишин.

Читайте такожПереговори про кредити для закачування газу поки не принесли результату - ДемчишинЗа його словами, до початку опалювального сезону Україна зможе накопичити в сховищах без фінансової підтримки іноземних кредиторів близько 14,5 млрд куб. м газу при необхідності в 19 млрд куб. м.

НАК «Нафтогаз України» розраховує у вересні-жовтні 2015 року отримати кредит у розмірі 300 млн дол. від Європейського банку реконструкції та розвитку на закупівлю природного газу для проходження наступного опалювального сезону.

16 липня міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин повідомив, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) розглядає можливість надання трейдерам кредиту для закупівлі, зберігання в ПСГ та подальшого продажу газу на ринку України.