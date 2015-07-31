Споживачі заборгували "Нафтогазу" 30 мільярдів гривень – Яценюк

Споживачі заборгували "Нафтогазу" 30 млрд грн / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час розширеної наради в Харкові заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

За його словами, приріст заборгованості за газ в 2015 році склав 9 млрд грн.

«І це ще за старими тарифами», - обурився Яценюк.

За його словами, для прискорення закачування газу у підземні газосховища на зимовий період необхідно саме 9 млрд грн.

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Глава уряду додав, що заборгованість споживачів за електроенергію перевищує 5 млрд грн.

Яценюк також зазначив, що необхідно посилити платіжну дисципліну, нарахувати субсидії і провести необхідні бюджетні платежі для того, щоб певним чином урегулювати ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 липня ухвалила зміни до Закону "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна", що передбачають обмеження мораторію на відчуження майна боржників НАК «Нафтогаз України» з метою поліпшення фінансового стану компанії.

Прийнятий закон дає можливість відчужувати майно підприємств-боржників та реалізовувати його на користь «Нафтогазу».