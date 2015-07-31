На Чорнобильській АЕС з'єднали дві арки укриття для зруйнованого блоку

На атомній електростанції виконано з'єднання двох частин нового безпечного конфайнмента (НБК) - захисної споруди, якою до кінця 2017 року накриють зруйнований у 1986 році четвертий енергоблок станції.

Про це йдеться в повідомленні Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), який виділив близько 0,5 млрд євро на будівництво НБК, при загальній вартості проекту 1,5 млрд євро.

Згідно з повідомленням, операція зі скріплення двох арок разом здійснена через 24 точних з'єднання по конструкції вагою 28 тис. тонн, які мають бути вирівняні на міліметри одна від одної.

У повідомленні зазначається, що в даний час ведеться робота з налаштування й скріплення майже 1000 болтів, щоб надійно закріпити дві половини арки разом.

За словами директора з ядерної безпеки ЄБРР Вінса Новака, виконання з'єднання є ще одним важливим кроком до завершення проекту в намічені терміни.

"Будівництво нового безпечного конфайнмента наближається до завершення, і прогрес також помітний при встановленні сталевої рами з допоміжними системами та обладнанням, необхідним для експлуатації об'єкта та розбирання конструкції реактора. Ми впевнені, що всі роботи буде завершено до кінця 2017 року, як і планувалося», - цитує Новака прес-служба.

У повідомленні уточнюється, що висота арки 110 метрів, довжина - 165 метрів, а арочний проліт становить 260 метрів. Через величезні розміри арка була побудована з двох частин.

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Також повідомляється, що завдання, які залишилися для завершення проекту, включають в себе встановлення складної системи вентиляції, яка захищатиме конструкцію від корозії протягом проектного терміну експлуатації 100 років. Крім того, заплановано будівництво технологічної будівлі майбутнього центру управління та встановлення арки з повністю автоматизованими кранами, інструментами для розбирання конструкцій блоку та інші допоміжні системи.

Довідка УНІАН. У 1997 році для надання Україні допомоги в будівництві нової захисної оболонки над зруйнованим у 1986 році четвертим блоком Чорнобильської станції було створено фонд «Укриття».

У вересні 2007 року Чорнобильська АЕС і французький концерн Novarka підписали контракт на будівництво нового безпечного конфайнмента (НБК) над об'єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС. Початкова вартість будівництва оцінювалася в 980 млн євро. Однак через 6 років оцінка вартості будівництва об'єкта збільшилася на 500 млн євро.

У результаті влітку 2014 року Асамблея донорів Чорнобильського фонду «Укриття» ухвалила рішення збільшити до 650 млн євро додатковий внесок країн-донорів для успішного завершення будівництва огороджувального контуру НБК (торцевих стін) із метою перетворити Чорнобильську атомну електростанцію в безпечний та екологічно стабільний об'єкт.