"Укрнафта" заявляє про загрозу припинення видобутку нафти і газу

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія «Укрнафта» заявляє про загрозу припинення видобутку нафти й газу через дії держкомпанії «Укртранснафта», яка призупинила прийом і транспортування нафти компанії, незважаючи на попередню оплату послуг, йдеться в заяві «Укрнафти».

«Сьогодні зв'язку із затоваренням резервуарних парків, ПАТ «Укрнафта» буде змушене призупинити видобуток нафти й газу, починаючи з 24.00 години 31 липня 2015 року», - додали в компанії.

Як зазначили в «Укрнафті», це призведе до припинення законтрактованих поставок нафти на нафтопереробні потужності, а також може спричинити незворотні наслідки техногенного характеру.

«Подібне грубе порушення договірних зобов'язань з боку ПАТ «Укртранснафта» є зловживанням монопольним становищем на ринку й антиконкурентними діями», - цитує прес-служба «Укрнафти» заступника голови правління Володимира Пустоварова.

«Укрнафта» вперше зіткнулася з подібною ситуацією. Якщо ПАТ «Укртранснафта» негайно не відновить виконання договірних зобов'язань, ПАТ «Укрнафта» буде вимушене звернутися до Господарського суду з метою захисту своїх законних прав, унаслідок чого ПАТ «Укртранснафта» буде зобов'язана відшкодувати значні збитки ПАТ «Укрнафта» та його контрагентів», - додав Пустоваров.

Керівництво «Укрнафти», йдеться в повідомленні компанії, звертається до голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва і міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина з проханням втрутитися в ситуацію й не допустити зупинки видобутку нафти й газу.

Читайте також"Укртатнафта" вимагає від "Укртранснафти" розрахуватися за зберігання нафти і звільнити резервуариДовідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти й конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

«Укрнафта» володіє шістьма регіональними виробничими підрозділами («Охтирканафтогаз», «Чернігівнафтогаз», «Полтаванафтогаз», «Долинанафтогаз», «Надвірнанафтогаз», «Бориславнафтогаз»), трьома газопереробними заводами (Гнідинецький, Качанівський, Долинський), а також трьома буровими управліннями (Охтирське, Прилуцьке та Прикарпатське) й значною кількістю інших нафтосервісних підрозділів.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.