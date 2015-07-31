Центробанк Росії знизив прогноз цін на нафту

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прес-службу ЦБР.

Центробанк Росії переглянув у бік зниження середньорічну ціну на нафту на 2015 рік, погіршивши оцінки платіжного балансу, але вказав, що рішення про тимчасове призупинення операцій з купівлі валюти для поповнення резервів забезпечить відсутність у третьому-четвертому кварталах додаткового тиску на курс рубля.

Рада директорів ЦБР в п'ятницю знизила ключову ставку на 50 базисних пунктів до 11,0 відсотка річних, що збіглося з консенсусом, але прибрала із заяви фразу про готовність знижувати ставку надалі.

У прес-релізі регулятор попередив, що у зв'язку з більшим, ніж очікувалося, скороченням внутрішнього попиту в першому півріччі 2015 року, прогноз річного темпу приросту ВВП може бути переглянутий у бік зниження.

Червневий прогноз ЦБР передбачав скорочення ВВП в 2015 році на 3,2 відсотка та середньорічну ціну на нафту в $60 за барель.

"У зв'язку зі зміною зовнішньоекономічної кон'юнктури Банк Росії провів проміжну оцінку платіжного балансу до кінця року. Прогноз побудований при середній ціні на нафту Urals $55 за барель протягом другого півріччя. За оцінками Банку Росії, за такої ціни на нафту сальдо поточного рахунка в третьому-четвертому кварталах складе близько $20 мільярдів, в цілому за рік - $65-70 мільярдів", - йдеться в коментарі ЦБ.

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Згідно опублікованим графіком погашення зовнішнього боргу, платежі за зовнішніми боргами банків та інших секторів за друге півріччя 2015 року складуть близько $60 мільярдів.

"Однак, за оцінками Банку Росії, які грунтуються на аналізі паспортів угод та опитуваннях компаній, з урахуванням внутрішньогрупової заборгованості, яка з високою вірогідністю буде рефінансована, чистий обсяг скорочення зовнішньої заборгованості банків складе близько 90 відсотків від плану, інших секторів – 45-50 відсотків", - зазначає ЦБ.

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Таким чином, Банк Росії оцінює фактичний рівень чистих платежів за зовнішнім боргом у третьому-четвертому кварталах на рівні близько $35 мільярдів, за 2015 рік в цілому - близько $70 мільярдів.