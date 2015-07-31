Міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин створив антикризовий штаб з підготовки до опалювального сезону 2015-2016 рр.

Відповідне рішення закріплено у наказі міністра від 28 липня 2015 року, розміщеному на сайті Міненерговугілля 31 липня.

Згідно з документом, головою штабу призначено першого заступника міністра енергетики Ігоря Мартиненкова.

У наказі зазначається, що міністр пропонує взяти участь у роботі штабу представникам СБУ, Міністерства оборони, МВС, Державної фіскальної служби, ДТЕК, «Донбасенерго», «Укренерго», «Центренерго».

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Також міністр доручив голові антикризового штабу забезпечити щотижневі засідання штабу по вівторках і п'ятницях.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у Харкові заявив про кризовий стані в енергетичному секторі України, розкритикувавши роботу Міненерговугілля.

«В енергетичному секторі кризовий стан. Міністерство і відповідні державні компанії не готові, щоб забезпечити теплом та електроенергією країну», - сказав прем'єр.

Яценюк також наголосив на недостатньому рівні підготовки системи житлово-комунального господарства до зимового періоду.