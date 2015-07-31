Кременчуцький НПЗ слідом за "Укрнафтою" заявляє про загрозу зупинки через зрив постачань сировини "Укртранснафтою"

Єдиний в Україні нафтопереробний завод – Кременчуцький НПЗ, що входить до компанії «Укртатнафта», слідом за нафтовидобувною компанією «Укрнафта» заявляє про загрозу зупинки через зрив поставок сировини державною компанією «Укртранснафта».

Про це УНІАН заявив заступник голови правління «Укртатнафти», начальник фінансово-економічного управління Віктор Бабіченко.

«Сьогодні припинено закачування нафти на Кременчуцький нафтопереробний завод. Цей зрив поставок може призвести до різних позаштатних ситуацій, у тому числі й зупинки підприємства», - сказав Бабіченко.

За його словами, керівництво підприємства відправило телеграму на адресу «Укртранснафти» із закликом негайно відновити постачання сировини, проте так і не отримало відповіді.

Читайте також"Укртатнафта" вимагає від "Укртранснафти" розрахуватися за зберігання нафти і звільнити резервуари«На підприємстві всі дуже стурбовані цим фактом», - додав заступник голови правління.

Раніше через дії «Укртранснафти» про загрозу припинення видобутку нафти й газу заявила найбільша в Україні нафтовидобувна компанія «Укрнафта».

У заяві «Укрнафти» сказано, що «Укртранснафта» без будь-яких пояснень призупинила прийом і транспортування нафти «Укрнафти», незважаючи на попередню оплату послуг.

Такі дії держкомпанії призвели до затоварювання резервуарних парків, припинення законтрактованих поставок нафти на нафтопереробні потужності, що може спричинити незворотні наслідки техногенного характеру.

У свою чергу заступник голови правління «Укртатнафти» Віктор Бабіченко зазначив, що зрив поставок сировини з боку державної «Укртранснафти» на завод тим більше викликає здивування після наради в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, яка відбулася в п'ятницю, 31 липня, щодо створення вертикально-інтегрованої нафтової компанії (ВІНК), куди мають увійти "Укрнафта", "Укртранснафта" і "Укртатнафта".

«На цій нараді представник «Укртранснафти» сказав, що нічого страшного не буде, якщо вони, як держкомпанія, не ввійдуть до ВІНК. Усі договори підписані й «Укртранснафта» готова виконувати всі свої обов'язки. Та, як бачимо, справи компанії розходяться з їхніми заявами», - сказав Бабіченко.

«Керівники міністерств і компаній повинні зробити висновки, щоб не допустити подібних ситуацій у майбутньому», - додав заступник голови правління «Укртатнафти», зазначивши, що зупинка єдиного працюючого в країні НПЗ дорого обійдеться державі.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня 2015 року керівництво «Нафтогаз України» заявило, що наглядова рада компанії відсторонила Олександра Лазорка від виконання обов'язків голови правління "Укртранснафти".

23 квітня «Нафтогаз України» призначив керівником «Укртранснафти» Романа Сидорака.

Відсторонення Лазорка відбувалося із застосуванням сили. Близько 10 осіб незаконно ввірвалися до його кабінету.

Лазорко неодноразово заявляв, що вважає рішення про його відсторонення необґрунтованими і оскаржив його в суді. У середині липня суд ухвалив рішення про поновлення Лазорка на посаді, однак у «Нафтогазі» заявили, що не мають наміру його виконувати.

Читайте такожСуд зобов'язав "Укртранснафту" допустити Лазорка до керівництва компанієюДовідка УНІАН. «Укртранснафта» є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

«Укртатнафта» створена в 1994 році відповідно до указів президентів України й Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн тонн переробки нафти на рік.

Компанія «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) у січні-червні 2015 року збільшила чистий прибуток порівняно з січнем-червнем 2014 року в 2,2 разу - до 1,026 млрд грн із 0,461 млрд грн.