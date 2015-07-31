"Укртранснафта" припинила постачання сировини через аварію, у "Нафтогазу" інша версія

Керівник «Укртранснафти» Роман Сидорак пояснив неможливість надати послугу з транспортування нафти від родовищ компанії «Укрнафти» до Кременчуцького НПЗ аварією на одній з ділянок нафтопроводу.

Про це сказано в листі «Укртранснафти», текстом якого володіє УНІАН.

Водночас, виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Андрій Пасішник («Нафтогазу» належить 100% акцій «Укртранснафти») агентству УНН заявив, що прокачка сировини на Кременчуцький НПЗ була заблокована навмисно.

«Держава в особі «Укртранснафти» зупинила прокачування нафти на завод і направила нафту «Укрнафти» до себе», - цитує агентство Пасішника.

За словами менеджера «Нафтогазу», Кременчуцький ПНЗ нібито відмовляється віддавати технологічну нафту «Укртранснафти», яка була викачана з нафтопроводів держпідприємства із зони АТО навесні минулого року.

Як раніше повідомляв УНІАН, 31 липня «Укрнафта» і Кременчуцький НПЗ заявили про загрозу зупинки своїх виробництв через дії держпідприємства «Укртранснафта», яка призупинила прийом і транспортування нафти компанії, незважаючи на попередню оплату послуг.

19 березня "Нафтогаз України", що контролює 100% акцій «Укртранснафти», усунув Олександра Лазорка від виконання обов'язків голови правління "Укртранснафти" і призначив на його місце колишнього співробітника СБУ Юрія Мірошника, який мав сумнівну репутацію.

Через місяць керівником «Укртранснафти» став Роман Сидорак.

Раніше учасники ринку заявляли, що за скандалом навколо державної компанії «Укртранснафта» стоїть група компаній «Континіум», підконтрольна бізнесмену і народному депутату Ігорю Єремеєву.

За їх словами, інтерес Єремєєва до «Укртранснафти» очевидний, оскільки той намагається завдати удару по нафтопереробному сегменту, щоб монополізувати ринок продажу нафтопродуктів.

До призначення виконуючим обов'язки виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Андрій Пасішник працював помічником народного депутата Ігоря Єремеєва.