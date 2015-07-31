Кабмін доручив використати технологічну нафту на потреби ЗСУ, Нацгвардії та ГПС

Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на прес-службу Кабміну.

Кабінет міністрів України доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості України і НАК "Нафтогаз України" забезпечити використання технологічної нафти для виробництва нафтопродуктів у встановленому порядку для потреб Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Уряд також доручив забезпечити створення запасів нафтопродуктів для стратегічних потреб держави.

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Повідомляється, що це доручення дано на виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 та 6 травня 2015 р., введених у дію указами Президента України Петра Порошенка №876/2014 та 298/2015.