Світові ціни на нафту продовжують падати

На 20.43 вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 2,12%, до $52,18 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту марки WTI опустилася на 2,78%, до $47,17 за барель, передає Gazeta.ru.

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Як зазначається, це пов'язано із зростанням в США числа бурових установок з видобутку. За даними американської сервісної компанії Baker Hughes, число таких установок збільшилася на 5 одиниць до 664 одиниць.

Загальна кількість бурових установок в США за підсумками робочого тижня скоротилася на 2 одиниці і становила 874 одиниці.