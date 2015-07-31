Світові ціни на нафту продовжують падати
20:58, 31 липня 2015Енергетика
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Світові ціни на нафту знижуються в межах 3%. Про це свідчать дані торгів.
REUTERS
На 20.43 вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 2,12%, до $52,18 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту марки WTI опустилася на 2,78%, до $47,17 за барель, передає Gazeta.ru.
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Як зазначається, це пов'язано із зростанням в США числа бурових установок з видобутку. За даними американської сервісної компанії Baker Hughes, число таких установок збільшилася на 5 одиниць до 664 одиниць.
Загальна кількість бурових установок в США за підсумками робочого тижня скоротилася на 2 одиниці і становила 874 одиниці.
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