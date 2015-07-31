Кожен регіон має сам формувати свій паливно-енергетичний баланс - Мінрегіон

Про це на 5 каналі заявив віце-прем'єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

"Ризики завжди існують в країні, де є війна, де йде військова агресія, і в енергетичному питанні є велике навантаження на бюджет. Також навантаження потужне на нашу енергетику, яка сильно комунікує з окупованою стороною. Саме тому в регіонах треба створювати свої штаби, щоб кожна область бачила свій паливно-енергетичний баланс: скільки вугілля є, скільки людей працює, які станції генерують електроенергію, які постачають тепло", - каже урядовець.

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За його словами, ситуація є вельми серйозною, може дійти до зовнішнього управління.

"На сьогоднішній день, розуміючи проблему, дійсно тут необхідно не тільки антикризові рухи проводити, але і, можливо, вводити зовнішнє управління", - припускає Зубко.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Кабінет міністрів дозволив держпідприємству «Енергоринок» залучити у «Ощадбанку» кредит на 2 млрд грн для здійснення авансових платежів енергогенеруючим компаніям з наступним спрямуванням цих коштів виключно на закупівлю вугілля.