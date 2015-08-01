Придніпровська ТЕС через відсутність вугілля зупинила роботу

«Відновлення роботи електростанції відбудеться після накопичення обсягу антрациту (антрацитового вугілля - УНІАН), необхідного для стабільної роботи ТЕЦ в осінньо-зимовий період», - йдеться в повідомленні.

За словами директора з генерації електроенергії ДТЕК Дуйсена Мергалієва, холдинг не здатний забезпечити електростанцію достатньою кількістю вугілля марки «А».

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«Поки що ми не можемо ні технічно, ні фінансово забезпечити поставку вугілля марки "А" в достатньому обсязі для Придніпровської ТЕС. Залізнична інфраструктура в зоні АТО сильно пошкоджена, не вирішена проблема дефіциту локомотивної тяги і порожніх вагонів», - сказав він.

У прес-службі відзначили, що компанія вже імпортувала 2 млн тонн вугілля для продовження роботи станції, проте подальше її функціонування можливе лише після збільшення запасів.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин повідомив, що українська енергетика останні кілька днів стикається з труднощами.

«Упродовж двох днів було відключено близько 2,5 ГВт (генеруючих потужностей – УНІАН)», - сказав Демчишин.

У зв'язку з цим, за словами міністра,Російська Федерація почала поставки в Україну близько 900 МВт електроенергії за договорами про паралельну роботу між енергосистемами країн.

28 липня Демчишин створив антикризовий штаб із підготовки до опалювального сезону 2015-2016 рр. У наказі відзначається, що міністр пропонує взяти участь у роботі штабу представникам СБУ, Міністерства оборони, МВС, Державної фіскальної служби, ДТЕК, «Донбасенерго», «Укренерго», «Центренерго».

31 липня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив про кризу в енергетичному секторі України, розкритикувавши роботу Міненерговугілля.

Довідка УНІАН. Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більша частина шахт.

Близько 50% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції та «зелена» енергетика.

Україна у 2014 році імпортувала кам'яного вугілля і антрациту на загальну суму 1,773 млрд дол.