Працівники "Укртатнафти" пікетували "Укртранснафту" з вимогою відновити поставки нафти на Кременчуцький НПЗ (відео)

В Кременчуці більш як 300 працівників компанії «Укртатнафта» пікетували філіал державної компанії «Укртранснафта», вимагаючи відновити поставки нафти на Кременчуцький нафтопереробний завод.

Як передає кореспондент УНІАН, голова профкому «Укртатнафти» Василь Хоменко заявив, що вчора на підприємство перестала надходити нафта.

За його словами, представники «Укртранснафти» пояснили це аварією на трубопроводі. Проте працівники «Укртатнафти» виїжджали на місце аварії й не виявили будь-яких пошкоджень.

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“Якщо нам припинять постачання нафти, то завод зупиниться. На вулиці опиняться близько 5 тисяч працівників. Ми вимагаємо відновлення постачання нафти», - сказав Хоменко.

Він також відзначив, що «сьогодні у нас абсолютно мирна акція, ми не захоплюємо жодних будівель, ми вимагаємо відновлення постачання нафти».

Учасники акції тримали в руках транспаранти з написами: «Дайте їсти нашим дітям!», «Чорне золото давай - Україну захищай!», "Сидорак, Пасішник - у відставку!" та інші.

Керівник філії «Укртранснафти» в Кременчуці Віталій Величко заявив УНІАН, що в п'ятницю, 31 липня, об 11.00 на 142-му кілометрі трубопроводу сталася аварія.

«Труба спрацьована. 4 серпня плануємо її замінити. Пропонуємо «Укртатнафті» поставляти нафту з другого трубопроводу, але для цього треба злити з неї воду. Зараз всі вирішують, чи робити це», - сказав Величко.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 31 липня, найбільша в Україні нафтовидобувна компанія «Укрнафта» заявила про загрозу припинення видобутку нафти і газу.

У заяві «Укрнафти» сказано, що «Укртранснафта» без жодних пояснень призупинила прийом і транспортування нафти «Укрнафти», незважаючи на попередню оплату послуг.

Пізніше єдиний в Україні нафтопереробний завод – Кременчуцький НПЗ, що входить в компанію «Укртатнафта», також заявив про загрозу зупинки через зрив поставок сировини держкомпанією «Укртранснафта».

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Довідка УНІАН. «Укртранснафта» є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною протяжністю 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

«Укртатнафта» створена в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн тонн переробки нафти на рік.

Компанія «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) у січні-червні 2015 року збільшила чистий прибуток порівняно з січнем-червнем 2014 року в 2,2 разу - до 1,026 млрд грн з 0,461 млрд грн.