Заява "Укртранснафти" щодо припинення поставок на Кременчуцький НПЗ через аварію не відповідає дійсності - Лазорко

Заява держкомпанії "Укртранснафта" про аварію на нафтопроводі, через що припинилися поставки сировини на єдиний працюючий в Україні Кременчуцький нафтопереробний завод, не відповідає дійсності.

Про це УНІАН заявив тимчасово відсторонений НАК "Нафтогазом України" голова правління "Укртранснафти" Олександр Лазорко.

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"Це брехня. Технічні спеціалісти, які там працюють - хороші технічні люди. Я з усіма ними регулярно спілкуюся. Я хоч і був незаконно тимчасово відсторонений, але підтримував взаємини з усіма. Я дізнавався, як проходить виконання всіх технічних регламентів, внутрішньотрубних діагностик. Усе це контролювалося мною як під час повноцінної роботи, всі шість років, і час від часу я отримував інформацію від них. Тому офіційно вам заявляю, як людина, яка там офіційно працювала і працює, що прокачування нафти на Кременчуцький завод може здійснюватися не однією, а трьома нитками нафтопроводів. Крім п'ятисотки, яку вирішили за вказівкою Пасішника (виконавчий директор "Нафтогазу" - УНІАН) різко ремонтувати, щоб зупинити прокачування, там є ще дві нитки семисотих труб, які заповнені консервантом ще при мені, і вони технічно всі у робочому стані, і вони без проблем могли ввести їх в експлуатацію і транспортувати нафту на завод. Ніякої зупинки видобутку в "Укрнафті", ніякої зупинки переробки на Кременчуцькому НПЗ не відбувалося б", - сказав Лазорко.

"Навіть якщо не запускати дві додаткові нитки нафтопроводів... Ці роботи виконуються висококваліфікованими нашими технічними фахівцями за одну добу. Вони ж прописали в графіку, їх змусили, - що вони будуть це робити 2,5 доби. Мало того, що приступити до роботи вони хочуть наступного тижня, 4 серпня, щоб довести до зупинки Кременчуцький завод, що є вже, я вважаю, кримінальним злочином", - додав Лазорко.

"Але це вже повинні розслідувати Генпрокуратура і міліція, такі дії Пасішника і Сидорака (призначений "Нафтогазом" гендиректор "Укртранснафти" - УНІАН). Я думаю, вони на кілька років в'язниці собі вже підготували ґрунт", - зазначив Лазорко.

За словами Лазорка, для Пасішника спеціально було створено посаду виконавчого директора в НАК "Нафтогазі України", щоб ввести його в керівництво компанії без узгодження з Кабінетом міністрів.

“Вони вигадали для нього таку посаду для того, щоб хоч якось ввести його до складу керівництва “Нафтогазу". Це людина Єремєєва. Єремєєв купив йому це крісло. Він менеджер, який отримує зарплату у Єремєєва. Тому він озвучує те, що потрібно бізнес-группі, яка посягає на державне майно", - сказав Лазорко.

Як раніше повідомляв УНІАН, 31 липня «Укрнафта» і Кременчуцький НПЗ заявили про загрозу зупинки своїх виробництв через дії держпідприємства «Укртранснафта», яке призупинило прийом і транспортування нафти компанії, незважаючи на попередню оплату послуг.

19 березня "Нафтогаз України", що контролює 100% акцій «Укртранснафти», усунув Олександра Лазорка від виконання обов'язків голови правління "Укртранснафти" і призначив на його місце колишнього співробітника СБУ Юрія Мірошника, який мав сумнівну репутацію.

Через місяць керівником «Укртранснафти» став Роман Сидорак.

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Раніше учасники ринку заявляли, що за скандалом навколо державної компанії «Укртранснафта» стоїть група компаній «Континіум», підконтрольна бізнесмену і народному депутату Ігорю Єремєєву.

За їх словами, інтерес Єремєєва до «Укртранснафти» очевидний, оскільки той намагається завдати удару по нафтопереробному сегменту, щоб монополізувати ринок продажів нафтопродуктів.

До призначення виконуючим обов'язки виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Андрій Пасішник працював помічником народного депутата Ігоря Єремєєва.