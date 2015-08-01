Зупинка Кременчуцького НПЗ призведе до подорожчання бензину до 35 гривень за літр - "Укртатнафта"

Зупинка Кременчуцького нафтопереробного заводу за припинення підприємству поставок нафти держкомпанією «Укртранснафта» призведе до подорожчання бензину до 35 грн за літр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив заступник голови компанії «Укртатнафта» Сергій Кошелюк.

Читайте такожПрацівники "Укртатнафти" пікетували "Укртранснафту" з вимогою відновити поставки нафти на Кременчуцький НПЗ (відео)

«Може ми комусь на ринку заважаємо. Тому, що сьогодні гасло: «Дешеве не може бути якісним» - це гасло тих, хто привозить імпортні нафтопродукти. Йде боротьба, щоб нас зупинити і перейти на повний імпорт. Тоді продукція на АЗС буде більш як 35 грн за літр палива. Хто хоче заробляти так», - сказав Кошелюк.

Він також заявив, що в ситуації з припиненням поставок нафти на НПЗ є політична складова.

«Так, йде боротьба, і нас хочуть зупинити, щоб перейти на імпорт. Сьогодні тільки близько 20% (бензину в Україні) - частка внутрішнього виробництва і 80% - імпорт. Тобто тут є політична складова», - сказав Кошелюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 серпня, в Кременчуці більш як 300 працівників компанії «Укртатнафта» пікетували філія держкомпанії «Укртранснафта», вимагаючи відновити поставки нафти на Кременчуцький НПЗ.

Також сьогодні заводчани пікетували перекачувальну станцію «Укртранснафти» в передмісті Кременчука.

Як заявив голова профкому НПЗ Василь Хоменко, представники «Укртранснафти» пояснили це аварією на трубопроводі. Проте працівники «Укртатнафти» виїжджали на місце аварії й не виявили будь-яких пошкоджень.

“Якщо нам припинять постачання нафти, то завод зупиниться. На вулиці опиняться близько 5 тисяч працівників. Ми вимагаємо відновлення постачання нафти», - сказав Хоменко.

У свою чергу, керівник філії «Укртранснафти» в Кременчуці Віталій Величко заявив УНІАН, що в п'ятницю, 31 липня, об 11.00 на 142-му кілометрі трубопроводу сталася аварія.

«Труба спрацьована. 4 серпня плануємо її замінити. Пропонуємо «Укртатнафті» поставляти нафту з другого трубопроводу, але для цього треба злити з неї воду. Зараз всі вирішують, чи робити це», - сказав Величко.

Вчора, 31 липня, найбільша в Україні нафтовидобувна компанія «Укрнафта» заявила про загрозу припинення видобутку нафти і газу.

У заяві «Укрнафти» сказано, що «Укртранснафта» без жодних пояснень призупинила прийом і транспортування нафти «Укрнафти», незважаючи на попередню оплату послуг.

Пізніше єдиний в Україні нафтопереробний завод – Кременчуцький НПЗ, що входить в компанію «Укртатнафта», також заявив про загрозу зупинки через зрив поставок сировини держкомпанією «Укртранснафта».

Читайте такожЗаява "Укртранснафти" щодо припинення поставок на Кременчуцький НПЗ через аварію не відповідає дійсності - Лазорко

Довідка УНІАН. «Укртранснафта» є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною протяжністю 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

«Укртатнафта» створена в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн тонн переробки нафти на рік.

Компанія «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) у січні-червні 2015 року збільшила чистий прибуток порівняно з січнем-червнем 2014 року в 2,2 разу - до 1,026 млрд грн з 0,461 млрд грн.