У разі зупинки Кременчуцького НПЗ можуть виникнути екологічні ризики

Заступник голови правління компанії «Укртатнафта» Сергій Кошелюк заявляє, що в разі зупинки Кременчуцького нафтопереробного заводу можуть виникнути екологічні ризики.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН, коментуючи пікетування робітниками заводу адміністративної будівлі Управління придніпровських нафтопроводів (філії держкомпанії «Укртранснафта») з вимогою не допустити зупинки НПЗ.

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«Якщо нам не давати зараз нафту, то завод може зупиниться. Такого ще жодного разу не було. Це комплекс установок і виробничих, і екологічних, і допоміжних. Їх близько 30. Якщо їх зупинити, то можуть бути екологічні ризики з точки зору безпеки. Однак хтось хоче зробити «Васильків-2», - заявив Кошелюк.

Голова профкому НПЗ Василь Хоменко повідомив учасникам пікету, що за 49 років роботи завод сьогодні може повністю зупинитися.

Хоменко закликав УПДМН почати постачання нафти на завод і тим самим зняти питання соціальної напруги в суспільстві.

Також сьогодні працівники «Укртатнафти» пікетували перекачувальну станцію «Укртранснафти» в передмісті Кременчука.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 серпня, в Кременчуці більш як 300 працівників компанії «Укртатнафта» пікетували філія держкомпанії «Укртранснафта», вимагаючи відновити поставки нафти на Кременчуцький нафтопереробний завод.

Як заявив голова профкому НПЗ Василь Хоменко, представники «Укртранснафти» пояснили це аварією на трубопроводі. Проте працівники «Укртатнафти» виїжджали на місце аварії й не виявили будь-яких пошкоджень.

“Якщо нам припинять постачання нафти, то завод зупиниться. На вулиці опиняться близько 5 тисяч працівників. Ми вимагаємо відновлення постачання нафти», - сказав Хоменко.

У свою чергу, керівник філії «Укртранснафти» в Кременчуці Віталій Величко заявив УНІАН, що в п'ятницю, 31 липня, об 11.00 на 142-му кілометрі трубопроводу сталася аварія.

«Труба спрацьована. 4 серпня плануємо її замінити. Пропонуємо «Укртатнафті» поставляти нафту з другого трубопроводу, але для цього треба злити з неї воду. Зараз всі вирішують, чи робити це», - сказав Величко.

Вчора, 31 липня, найбільша в Україні нафтовидобувна компанія «Укрнафта» заявила про загрозу припинення видобутку нафти і газу.

У заяві «Укрнафти» сказано, що «Укртранснафта» без жодних пояснень призупинила прийом і транспортування нафти «Укрнафти», незважаючи на попередню оплату послуг.

Пізніше єдиний в Україні нафтопереробний завод – Кременчуцький НПЗ, що входить в компанію «Укртатнафта», також заявив про загрозу зупинки через зрив поставок сировини держкомпанією «Укртранснафта».

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Довідка УНІАН. «Укртранснафта» є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною протяжністю 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

«Укртатнафта» створена в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн тонн переробки нафти на рік.

Компанія «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) у січні-червні 2015 року збільшила чистий прибуток порівняно з січнем-червнем 2014 року в 2,2 разу - до 1,026 млрд грн з 0,461 млрд грн.