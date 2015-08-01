Демчишин вважає "дивними речами" зупинку ТЕС Ахметова

Міністр енергетики міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин назвав інсинуацією та бажанням створити ажіотаж в енергетичній сфері зупинку Придніпровської ТЕС, повідомляє телеканал "112 Україна".

За словами Демчишина, підприємство має всі умови для виконання своїх зобов'язань перед споживачами.

Він також повідомив, що найближчим часом енергетичним підприємствам "Ощадбанком" буде додатково виділено ще 2 млрд грн на закупівлю вугілля.

"Протягом цього тижня сталося в системі багато дивних речей. При тому, що 4 атомні блоки перебували на плановому ремонті. Чотири – це дуже багато. Ще один блок потрапив у неплановий ремонт. Тобто, 5 тисяч мегават, не 300, а 5 тисяч мегават були недоступні в системі. Крім того, з незрозумілих причин (і ми відправили фахівців) вимкнулись три блоки, які оперуються ДТЕК, – це Запорізька (два блоки по 300) і Ладиженська станція. Тобто, дуже багато збігів", - сказав він.

Нагадаємо, ДТЕК повідомила, що 1 серпня о 00.50 на Придніпровській ТЕС через відсутність запасів вугілля було зупинено останній енергоблок, що залишався в роботі.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня Демчишин повідомив, що українська енергетика останні кілька днів стикається з труднощами.

«Протягом двох днів відключилася близько 2,5 ГВт (генеруючих потужностей – УНІАН)», - сказав Демчишин.

У зв'язку з цим, за словами міністра, Російська Федерація почала поставки в Україну близько 900 МВт електроенергії за договорами про паралельну роботу між енергосистемами країн.

31 липня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив про кризовий стан в енергетичному секторі України, розкритикувавши роботу Міненерговугілля.

Читайте такожДемчишин створив антикризовий штаб з підготовки до опалювального сезонуДовідка УНІАН. Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок воєнних дій повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована велика частина шахт.

Близько 50% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решта виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика.

Україна у 2014 році імпортувала кам'яного вугілля і антрациту на загальну суму 1,773 млрд дол.