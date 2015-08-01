Нардеп назвав винних у відключенні Придніпровської ТЕС

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат, один з лідерів «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Віталій Купрій.

«Ігноруючи норми законодавства та елементарно порушуючи права мешканців Дніпропетровська, команда Олександра Вілкула залишила мешканців міста без гарячої води, оскільки вважає надання цих послуг нерентабельним. Це в черговий раз підтверджує антилюдську позицію олігарха Ахметова та його підлеглих», - зазначив Купрій.

Депутат називає ситуацію із зупинкою Придніпровської ТЕС, яка забезпечує гарячою водою понад 300 тисяч мешканців Дніпропетровська, неприпустимою.

Він нагадав, що теплогенеруючі потужності станції належать донецькому олігарху Ринату Ахметову, а фактично відповідає за безперебійну роботу станції людина Ахметова – Олександр Вілкул. «Саме він представляє інтереси цього олігарха на Дніпропетровщині», – наголосив Купрій.

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Незважаючи на те, що Придніпровська ТЕС є приватною компанією, згідно із Законом України «Про теплоенергетику» вона зобов’язана підтримувати необхідні для безперебійної роботи запаси вугілля.

На думку депутата, відчуваючи відповідальність перед мешканцями Дніпропетровська, Олександр Вілкул мав би втрутився та виправити цю ганебну ситуацію. «Але, вочевидь, для нього інтереси олігарха Ахметова, на якого він працює, є вищими від інтересів громади міста», – підсумував Купрій.