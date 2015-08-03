Транзит російського газу до ЄС через Україну за місяць збільшився на третину
Газпром останнім часом подає заявки на рекордні обсяги транзиту через українську ГТС.
Транзит російського газу до країн Європейського Союзу через територію України в липні 2015 року збільшився порівняно з липнем 2014 року на 32% - до 6,9 млрд куб. м.
Про це йдеться в повідомленні оператора ГТС України – держкомпанії «Укртрансгаз».
Як зазначили в компанії, за 7 місяців поточного року через українську газотранспортну систему для європейських споживачів було транспортовано 35,6 млрд куб. м газу, що на 17% менше за аналогічний період минулого року.
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Як повідомляв УНІАН, «Укртрансгаз» прогнозує за підсумками 2015 року падіння обсягів транзиту російського газу через територію України до країн Європейського Союзу на 17,7% порівняно з 2014 роком - до 51 млрд куб. м із 62 млрд куб. м.