Транзит російського газу до ЄС через Україну за місяць збільшився на третину

Транзит російського газу до країн Європейського Союзу через територію України в липні 2015 року збільшився порівняно з липнем 2014 року на 32% - до 6,9 млрд куб. м.

Про це йдеться в повідомленні оператора ГТС України – держкомпанії «Укртрансгаз».

Як зазначили в компанії, за 7 місяців поточного року через українську газотранспортну систему для європейських споживачів було транспортовано 35,6 млрд куб. м газу, що на 17% менше за аналогічний період минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, «Укртрансгаз» прогнозує за підсумками 2015 року падіння обсягів транзиту російського газу через територію України до країн Європейського Союзу на 17,7% порівняно з 2014 роком - до 51 млрд куб. м із 62 млрд куб. м.