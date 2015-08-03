Вуглегірська ТЕС відновила роботу двох блоків після обстрілів бойовиків

Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

«Наразі, після проведення відновлювальних робіт на електрообладнанні, яке одержало значні пошкодження, запущено в роботу енергоблоки №4 і №1, потужністю 300 МВт кожен. Блоки несуть навантаження відповідно до диспетчерського графіку», - відзначили в «Центренерго».

Згідно з повідомленням, станом на 3 серпня відновлено високовольтні лінії електропередач, які живлять теплову електростанцію і місто Світлодарськ, системи шин 35 кВт, а також роботу трансформаторів 200 і 201. При цьому на електрообладнанні енергоблоків №2 і №3 ремонтні роботи тривають.

У повідомленні уточнюється, що відновлювальні роботи проводяться силами енергетиків Вуглегірської ТЕС, працівниками технічних служб «Центренерго», фахівцями Зміївської ТЕС, «Ременерго» й підрядної організації «Енергомережаспецмонтаж».

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Як повідомляв УНІАН, 27 липня Вуглегірська ТЕС було зупинено через ушкоджень, завдані в результаті обстрілу бойовиками.

Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє держава, решта 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа-Банку».