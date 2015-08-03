Працівники Кременчуцького НПЗ пікетують "Укртранснафту" з вимогою відсторонити керівництво держкомпанії

Працівники нафтопереробного заводу в Кременчуці сьогодні з ранку відновили пікетування місцевої філії «Укртранснафти» з вимогою відсторонити керівництво цієї держкомпанії, а також звільнити колишнього топ-менеджера депутата Ігоря Єремеєва, який нині обіймає посаду виконавчого директора «Нафтогазу України» - Андрія Пасішника.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 300 заводчан тримають транспаранти: «Банду Єремєєва геть!», «Пасішника у відставку!, «Сидорака у відставку!», «Не дамо знищити українську нафтопереробку», «Вимагаємо покарати винних!».

При вході в будівлю філії «Укртранснафти» стоїть три сміттєвих контейнера з фотографіями керівників "Нафтогазу" - Андрія Пасішника, «Укртранснафти» - Романа Сидорака і кременчуцької філії «Укртранснафти» - Віталія Величка.

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Як повідомив УНІАН голова профкому підприємства Василь Хоменко, працівники «Укртатнафти» вимагають відправити цих керівників у відставку, оскільки, на їхню думку, вони можуть призвести до зупинки підприємства.

«Протягом 48 годин, якщо Пасішник, Сидорак і Величко не підуть у відставку, то акція буде безстроковою. Біля керма галузі сьогодні непрофесіонали, а ми від них залежимо. Хочуть - дадуть нам нафту, хочуть – не дадуть. Ми стратегічне підприємство. Так же не можна!», - сказав керівник профспілки.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня «Укрнафта» і Кременчуцький НПЗ заявили про загрозу зупинки своїх виробництв через дії держпідприємства «Укртранснафта», яке припинило прийом і транспортування нафти компанії, незважаючи на попередню оплату послуг.

19 березня "Нафтогаз України", що контролює 100% акцій «Укртранснафти», усунув Олександра Лазорка від виконання обов'язків голови правління "Укртранснафти" і призначив на його місце колишнього співробітника СБУ Юрія Мірошника, який має сумнівну репутацію.

Через місяць керівником «Укртранснафти» став Роман Сидорак.

Раніше учасники ринку заявляли, що за скандалом навколо державної компанії «Укртранснафта» стоїть група компаній «Континіум», підконтрольна бізнесменові, народному депутату Ігорю Єремеєву.

За їх словами, інтерес Єремєєва до «Укртранснафти» очевидний, оскільки той намагається завдати удару по нафтопереробному сегменту, щоб монополізувати ринок продажу нафтопродуктів.

До призначення виконувачем обов'язків виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Пасішник працював помічником народного депутата Єремєєва.

1 серпня понад 300 працівників компанії «Укртатнафта» пікетували філію державної компанії «Укртранснафта» в Кременчуці, вимагаючи відновити поставки нафти на Кременчуцький НПЗ.

3 серпня Лазорко повідомив, що заява "Укртранснафти" про аварії на нафтопроводі, через що було припинено постачання сировини на Кременчуцький НПЗ, не відповідає дійсності.

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Довідка УНІАН. «Укртранснафта» є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

«Укртатнафта» створена в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн тонн переробки нафти на рік.

Компанія «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) у січні-червні 2015 року збільшила чистий прибуток порівняно з січнем-червнем 2014 року в 2,2 раза - до 1,026 млрд грн з 0,461 млрд грн.