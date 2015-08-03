Україна за місяць удвічі знизила імпорт газу з ЄС і не купувала його у Росії

Україна, яка впродовж місяця не здійснює закупівлі російського газу, в липні 2015 року скоротила імпорт порівняно з попереднім місяцем більш ніж удвічі - до 0,6 млрд куб. м з 1,369 млрд куб. м, йдеться в повідомленні оператора ГТС України держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, в липні Україна імпортувала газ лише з території Словаччини.

Україна в січні-липні 2015 року скоротила імпорт природного газу порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 27% - до 10,7 млрд куб. м з 14,7 млрд куб. м.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Україна, після безрезультатних тристоронніх газових переговорів з Росією за посередництва Єврокомісії, 1 липня призупинила імпорт російського газу, а також значно скоротила його придбання в ЄС.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості Володимира Демчишина, для проходження опалювального сезону 2015-2016 рр. необхідно закупити 5-6 млрд куб. м газу, на що знадобиться близько 1 млрд дол., яких у НАК «Нафтогаз України» немає.