Запаси газу в українських сховищах перевищили 13 мільярдів кубометрів

Запаси газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 27 липня по 3 серпня збільшилися на 2%, або на 206 млн кубометрів, - до 13,064 млрд кубометрів.

Про це йдеться в повідомленні оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Згідно з даними держкомпанії, за сім місяців 2015 року в ПСГ України закачано 5,4 млрд куб. м газу.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2015 році планує закачати в підземні сховища 13,879 млрд куб. м газу для проходження опалювального сезону 2015-2016 рр. та гарантування безперебійного транзиту російського газу в країни Європейського Союзу.

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Відбір природного газу з підземних сховищ у 2015 році заплановано на рівні 8,688 млрд кубометрів.

1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ і значно скоротила закупівлю в країнах ЄС. При цьому Україна розраховує до вересня отримати кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю природного газу для закачування в підземні сховища в обсягу, який необхідний для нормального проходження майбутнього опалювального сезону.