Україна запасла 1,5 мільйона тонн вугілля, на опалювальний сезон треба удвічі більше - Демчишин

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України розраховує нагромадити близько 3 млн тонн вугілля на теплоелектростанціях країни для проходження опалювального сезону 2015-2016 років, повідомив очільник міністерства Володимир Демчишин під час засідання Антикризового енергетичного штабу.

«Ми плануємо акумулювати (до опалювального сезону – УНІАН) 3 млн тонн вугілля різних марок на станціях, як ДТЕК, так і «Центренерго», – сказав Демчишин. – Сьогодні запас вугілля – 1,5 млн тонн. З них близько 900 тис. тонн вугілля марки «Г» і 600 тис. тонн – антрацитове вугілля».

При цьому міністр пояснив, що основною проблемою при нагромадженні вугілля є відсутність коштів для його закупівлі.

«Проблема накопичення вугілля – наявність коштів. Минулого тижня вже підписано постанову про сприяння отриманню коштів з боку «Ощадбанку» – близько 2 млрд грн. ДТЕК з цих грошей отримає близько 1,1 млрд грн, «Центренерго» – 425 млн грн, деякі кошти отримають теплоелектроцентралі. Тобто 2 млрд грн мають бути витрачені, щоб акумулювати резерв вугілля протягом найближчих трьох з половиною місяців», – сказав Демчишин.

Також міністр нагадав, що за останні півроку споживання електроенергії скоротилося на 12%. «Водночас ми щомісяця спалюємо близько 600 тис. тонн (вугілля – УНІАН)», - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 31 липня заявив про кризовий стан в енергетичному секторі України. “В енергетичному секторі кризовий стан. Міністерство і відповідні державні компанії не готові, щоб забезпечити теплом та електроенергією країну", - сказав він.

Яценюк також зазначив недостатній рівень підготовки системи житлово-комунального господарства до зимового періоду. "50% ЖКГ не готові до зими", - наголосив прем'єр.