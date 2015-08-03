Міжнародна місія підготувала для України план для досягнення енергонезалежності

Міжнародна місія у складі 26 експертів із США, Канади і Євросоюзу підготувала для України план дій в енергетичній галузі на майбутню зиму і на найближчі 5 років для досягнення енергетичної незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання Антикризового енергетичного штабу в Кабінеті міністрів повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

За його словами, міжнародні експерти працювали в Україні впродовж місяця, а в роботі місії також брали участь українські фахівці.

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Присутній на засіданні старший радник міністра енергетики США Білл Брайян повідомив, що підготовлений план містить два сценарії для України — проходження опалювального сезону 2015-2016 років і необхідні дії України в енергетиці на найближчі 2-5 років для посилення енергобезпеки та енергонезалежності країни.

Також Брайян зазначив, що остаточне рішення, чи діятиме Україна згідно з розробленим планом, залишається за Кабміном.