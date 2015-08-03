Уряд надав держгарантії щодо кредиту Нафтогазу від ЄБРР на $ 300 мільйонів

Про це йдеться в постанові Кабміну від 24 липня №540, опублікованій на урядовому сайті.

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«З метою формування стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду погодитися з пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості про надання в 2015 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку, сума якого становить до 300 млн доларів США», - йдеться в документі.

Згідно з умовами надання держгарантій, забезпеченням виконання зобов'язань за ними є природний газ, придбаний за рахунок коштів стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду, або інше забезпечення вартістю не нижче 100% гарантій. Розмір плати за надання гарантій встановлено на рівні 0,001% річних. Гарантії надаються на термін виконання зобов'язань за кредитом.

Цією ж постановою Кабмін зобов'язав «Нафтогаз України» забезпечити використання природного газу, придбаного за рахунок коштів цього запозичення, винятково для українських споживачів.

Як повідомляв УНІАН, директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер під час брифінгу в Харкові в липні заявляв, що банк має намір виділити близько 300 млн доларів кредиту для підтримки України у питанні постачання газу з Європейського Союзу.

«Нафтогаз України» з 1 липня припинив закупівлю газу у російської компанії «Газпром», оскільки 30 червня закінчився термін дії додаткової угоди між двома сторонами, а умови подальшого постачання російського газу в Україну не було погоджено під час тристоронніх переговорів у Відні.

Разом з тим, через відсутність коштів вдвічі знизився імпорт газу із Словаччини, а з Угорщини і Польщі зовсім припинився. «Нафтогаз» веде переговори з іноземними банками про надання кредиту на 1 млрд дол. для закупівлі газу.

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 липня 2015 року банк взяв на себе зобов'язання щодо надання 11 млрд євро в рамках 345 проектів у країні.