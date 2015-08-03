Яценюк доручив у серпні максимально збільшити реверс газу
16:23, 03 серпня 2015Енергетика
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Прем'єр-міністр хоче забезпечити максимальне підняття обсягів за реверсом.
Арсеній Яценюк / Фото УНІАН
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив у серпні максимально збільшити обсяги закачування газу за реверсними маршрутами. Про це він сказав у ході засідання Антикризового енергетичного штабу.
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«Доручаю забезпечити максимальне підвищення обсягів за реверсом у серпні», - сказав Яценюк.
Раніше голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв зазначав, що на поточний момент у підземних сховищах накопичено 13 млрд кубометрів газу, а необхідно накопичити близько 19 млрд кубометрів для «комфортного» проходження опалювального сезону 2015-2016 років.
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