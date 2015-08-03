Яценюк вимагає від Міненерговугілля показати конкретні обсяги закупівлі вугілля
16:20, 03 серпня 2015Енергетика
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Міністерство енергетики та вугільної промисловості зобов'язане негайно подати баланс споживання електроенергії, обсяги та джерела закупівлі вугілля для теплоелектростанцій на опалювальний сезон.
Яценюк зажадав надати реальні дані про енергоспоживання / Фото УНІАН
Таке доручення дав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
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"Покажіть конкретні станції та обсяги вугілля. Щоб були гарантії не на словах, а в реальності. Я хочу бачити конкретний, гарантований обсяг, який ви (Міненерговугілля – УНІАН) будете купувати – в українських шахтах, скільки будете імпортувати і де будете купувати", – сказав Арсеній Яценюк в ході засідання Антикризового енергетичного штабу.
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