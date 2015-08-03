Коболєв розраховує на підписання нової газової угоди у вересні-жовтні

Тристороння угода про постачання російського газу до України у форматі Україна – Європейський союз – Росія в період опалювального сезону 2015-2016 років має бути підписана у вересні-жовтні цього року, повідомив під час засідання Антикризового енергетичного штабу голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Він також зазначив, що в серпні має бути визначена дата чергового раунду тристоронніх переговорів.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» з 1 липня припинив закупівлю газу у російської компанії «Газпром» і вже місяць не купує його, оскільки 30 червня закінчився термін дії додаткової угоди між двома сторонами, а умови подальшої поставки російського газу до України не були узгоджені 30 червня під час тристоронніх переговорів у Відні.

30 червня у Відні відбулися газові переговори на рівні міністрів енергетики України і Росії за участю віце-президента ЄК з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовича. Сторони повинні були закріпити домовленості про умови поставок газу в Україну з Росії, включаючи ціну газу, а також питання транзиту і обсягів закачування. Однак запропоновані Росією умови були відхилені Україною.

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Міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин очікував, що тристоронні газові переговори у форматі Україна-Росія-ЄС, на яких сторони обговорять ціну поставок російського газу до України, продовжаться в серпні. Міністр енергетики РФ Олександр Новак раніше заявив, що такі переговори заплановано на кінець вересня цього року.

У результаті Україна і Єврокомісія вирішили провести в серпні попередні переговори без участі Росії.