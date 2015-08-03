Суд розгляне 18 вересня апеляцію "Надра України" на рішення на користь компанії Ставицького

Київський апеляційний господарський суд сьогодні, 3 серпня, переніс на 18 вересня розгляд апеляції на рішення Господарського суду Києва від 22 червня, яким було відмовлено у задоволенні позовної заяви про визнання права власності компанії «Надра України» на частку в спільній діяльності на Сахалінському газовому родовищі (Харківська обл.), повідомила УНІАН прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, відповідна апеляційна скарга надійшла від заступника прокурора Києва, який раніше подавав позовну заяву про визнання права власності на частку в родовищі в інтересах «Надра України» до компанії «Голден Деррік», пов'язаної з екс-міністром Едуардом Ставицьким, який перебуває у розшуку.

«Компанія сподівається, що розгляд даної справи в суді апеляційної інстанції відбудеться з урахуванням інтересів НАК «Надра України», акції якої повністю належать державі в особі Державної служби геології і надр України», - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, «Надра України» вірить, що апеляційний господарський суд буде здійснювати правосуддя на засадах рівності, змагальності та справедливості.

При цьому повідомляється, що прикладом дотримання рівності всіх учасників судового процесу слугує постанова Вищого адміністративного суду України від 9 липня 2015 року, якою «Голден Деррік» була позбавлена права на видобуток нафти і газу на 19 ділянках надр, отриманих нею у 2010-2012 роках.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Господарський суд Києва відмовив «Надра України» у визнанні права власності на частки у спільній діяльності на Сахалінському газовому родовищі, які раніше були незаконно відчужені компанії «Голден Деррік», пов'язаної з екс-міністром Едуардом Ставицьким, який перебуває у розшуку.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 млн тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекти на перспективні ділянки надр. До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

100% акцій «Надра України» належать державі в особі Державної служби геології та надр.

За інформацією Міністерства екології та природних ресурсів, у 2000 та 2003 роках НАК «Надра України» уклала ряд договорів про спільну діяльність на Сахалінському родовищі. У 2012-2013 роках колишнє керівництво "Надра України" продала фірмі «Голден Деррік» свої частки відразу за трьома договорами. При цьому ні по одному з договорів компанія повністю не розрахувалася, що дозволило розірвати їх і повернути активи державі.