Демчишин гарантує відсутність віялових відключень цієї зими з однією умовою

Крім того, він гарантує стабільне енергопостачання домогосподарств, якщо найбільший в Україні приватний енергохолдинг ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова не саботуватиме постачання вугілля на станції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Демчишин заявив на засіданні Антикризового енергетичного штабу в Кабінеті міністрів після того, як прем'єр-міністр Арсеній Яценюк поставив йому запитання: «Я не отримав відповіді на просте запитання, чи гарантуєте ви (Володимир Демчишин — УНІАН) громадянам України, що взимку не відключатимуть електроенергію, що не буде віялового відключення і що в будинках буде тепло? Я вам влітку задаю це запитання».

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На що міністр енергетики відповів: «Так, Арсенію Петровичу. Я це гарантую, якщо ці гроші (2 млрд грн кредитів від «Ощадбанку»), що ми виділили, будуть використані ефективно, і якщо ДТЕК не саботуватиме постачання вугілля на станції.