Запаси вугілля на українських ТЕС за тиждень скоротилися на 5,5%

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій за період із 27 по 31 липня знизилися на 5,5% - до 1,362 млн тонн із 1,441 млн тонн, ідеться у повідомленні держкомпанії «Укренерго».

Згідно з повідомленням, із загального обсягу палива 560,1 тис. тонн припадає на антрацитове вугілля, які в Україні в істотному дефіциті. Їх запаси за вказаний період зменшилися на 6,7%.

При цьому повідомляється, що 424,6 тис. тонн вугілля антрацитового знаходиться на Луганській ТЕС. Водночас повідомляється, що 316 тис. тонн газового вугілля знаходиться на Бурштинській ТЕС (Івано-Франківська обл.), з якої частина електроенергії поставляється в країни Європи.

Як зазначили в «Укренерго», імпорт електроенергії з Російської Федерації не здійснюється.

Читайте такожДемчишин гарантує відсутність віялових відключень цієї зими з однією умовою

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року в Україні спостерігалися віялові відключення електроенергії, які були пов'язані з дефіцитом вугілля енергетичних марок на складах ТЕС через військові дії на Донбасі, де розташовано більшість шахт.

У Міненерговугілля раніше заявляли, що до початку опалювального сезону на складах українських ТЕС повинно бути близько 2,5 млн тонн вугілля, з яких 1 млн тонн – антрацитове вугілля.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.