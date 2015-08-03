Україні на зиму потрібно накопичити 19 мільярдів кубів газу
18:37, 03 серпня 2015Енергетика
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Запаси газу в українських підземних сховищах на даний момент становлять близько 13 млрд кубометрів, що є недостатнім обсягом для проходження опалювального сезону 2015-2016 років.
Запаси газу в українських ПСГ становлять близько 13 млрд кубометрів / УНІАН
Про це повідомив під час засідання Антикризового енергетичного штабу голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.
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При цьому він відзначив, що найбільш «комфортним» запасом газу для проходження опалювального сезону буде обсяг близько 19 млрд кубометрів.
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