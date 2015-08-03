Заборгованість "Нафтогазу" перед "Ощадбанком" склала 20 мільярдів гривень

Заборгованість НАК «Нафтогаз України» за кредитами перед державним «Ощадбанком» становить 20 млрд грн. Про це в ході брифінгу заявив голова правління банку Андрій Пишний.

«20 млрд грн», - сказав Пишний, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

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Як повідомляв УНІАН, дефіцит НАК «Нафтогаз України» в 2014 році становив близько 110 млрд грн.

Уряд України в рамках виконання меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом планує до 2015 року вдвічі скоротити дефіцит найбільшого державного енергохолдингу «Нафтогаз України» – до 3,1% ВВП, який, за прогнозами Мінфіну, в поточному році становитиме 1,85 трлн грн.