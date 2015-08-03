До кінця року частка АЕС у виробництві електроенергії складе 60% - Міненерговугілля

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Антикризового енергетичного штабу в Кабміні повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

"Енергоатом" сьогодні є основним стовпом ринку електроенергії з часткою в 55% від загального виробництва електроенергії. Я думаю, що до нового року ця пропорція ще збільшиться. Ми вважаємо, що близько 60% виробітку "Енергоатом" може досягти до кінця року", - сказав Демчишин.

За його словами, збільшуючи виробництво електроенергії атомними електростанціями, Україна зможе знизити свою залежність від імпорту дефіцитних марок вугілля.

"При ефективному використанні "Енергоатома" ми можемо знизити залежність від вугілля як мінімум на 5 млн тонн щороку. Тобто це той обсяг вугілля, що нам потрібно буде отримувати із зовнішніх джерел", - додав міністр.

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Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.