Нафта коштує менше $50 за барель

Ціни на нафту зростають після 5-відсоткового падіння в понеділок, викликаного підвищеною пропозицією при слабких економічних прогнозах, пише Рейтер.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,16 до $49,68 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,36 до $45,53. У понеділок ціни знизилися до багатомісячного мінімуму за рахунок рекордного видобутку ОПЕК і слабкої виробничої статистики Китаю, одного з найбільших споживачів нафти.

ОПЕК у липні підвищила видобуток нафти до максимального з 2008 року, продовжуючи захищати частку ринку на тлі зниження цін. Крім того, Іран має намір збільшити видобуток на 500.000 барелів на добу, як тільки звільниться від санкцій, і на 1 мільйон барелів на добу - протягом декількох місяців після цього.

Аналітики чекають подальшого зниження цін.

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"Brent, швидше за все, повернеться до мінімальної позначки 2015 року близько $45 за барель, враховуючи надмір нафти на ринку і посилений песимізм щодо цін", - написали у звіті аналітики BMI Research. На їхню думку, майбутнього року ціни трохи зростуть, оскільки більшість виробників сланцевої нафти в США отримують прибуток за ціною вище $60 за барель.