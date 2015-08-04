Яценюк замість Демчишина контролюватиме упровадження нової моделі ринку електроенергії

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк за рішенням уряду особисто очолив Координаційний центр із забезпечення впровадження нової моделі ринку електроенергії, який раніше очолював міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

Про це йдеться в постанові уряду №539, опублікованій на веб-порталі Кабміну.

Цією ж постановою Кабмін затвердив склад Координаційного центру, до якого увійшли: глава уряду – керівник центру, міністр енергетики та вугільної промисловості – заступник керівника центру, керівник НКРЭКУ (за згодою).

Також до складу Координаційного центру увійшли заступники голів Міненерговугілля, Мінфіну, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінрегіонбуду, Мін'юсту, ДФС, Держенергоефективності, а також державний уповноважений Антимонопольного комітету.

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За згодою до складу центру увійшли представники Секретаріату Кабміну, директор держпідприємства «Енергоринок», директор держпідприємства «НАК Укренерго», голова Ради оптового ринку електроенергії.

Координаційний центр працює з вересня 2014 року.