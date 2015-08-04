Вуглегірська ТЕС знову зупинилася через артилерійські обстріли

Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

«Через безперервні бойові дії та артилерійські обстріли в районі міста Світлодарська (Донецька обл.) 3 серпня були пошкоджені відхідні лінії електропередач Донбаська-1 і Донбаська-2, напругою 330 кВ», - повідомили в «Центренерго».

Згідно з повідомленням, внаслідок цього о 21.17 Вуглегірська ТЕС зупинилася через втрати власних електричних потреб. При цьому наголошується, що інфраструктура електростанції не постраждала.

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«Запуск енергоблоків ТЕС буде залежати від термінів відновлення ліній електропередач бригадами НЕК «Укренерго», - уточнили в «Центренерго».

Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє держава, інші 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа-Банку».