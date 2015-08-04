Нафта ОПЕК за день подешевшала на цілих 4% - до $48,4

Ціна нафтового кошика ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у понеділок, 3 серпня, знизилася на 4,16% – до 48,4 долара за барель із 50,5 долара попереднього торгового дня, йдеться в повідомленні організації.

У липні середня ціна «кошика» становила 53,95 долара за барель, у червні - 60,25 дол., у травні - 62,33 дол., у квітні - 58 дол., у березні - 52,47 дол., у лютому – 54,89 дол., у січні – 43,6 дол.

У 2014 році середня ціна «кошика» становила 96,23 долара за барель, у 2013 році – 105,57 дол., у 2012 році – 109,74 дол., у 2011 році – 107,46 дол., у 2010 році – 77,45 дол. за барель.

Рекорд ціни «кошика» було встановлено 3 липня 2008 року – 140,73 долара за барель.

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Довідка УНІАН. Ціна «кошика» ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін наступних сортів нафти, що видобувається країнами картелю: SaharanBlend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), IranHeavy (Іран), BasraLight (Ірак), KuwaitExport (Кувейт), EsSider (Лівія), BonnyLight (Нігерія), QatarMarine (Катар), ArabLight (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).

Організація країн-експортерів нафти – ОПЕК – об'єднує низку країн, економіка яких залежить від продажу вуглеводнів за кордон. На частку ОПЕК припадає близько 40% світового видобутку нафти.