Кабмін вніс у Раду пропозицію денонсувати угоди з Росією про добудову Хмельницької АЕС

Кабінет міністрів України вніс у Верховну Раду пропозицію денонсувати угоди з Російською Федерацією про добудову двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції.

Відповідний законопроект №2471а зареєстровано в парламенті 4 серпня.

Також Кабмін зареєстрував законопроект №2472а про скасування Закону України "Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції".

Як раніше повідомляв УНІАН, згідно з програмою уряду, Україна планує до 2020 року завершити будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції, фундамент яких був закладений ще за часів СРСР.

Водночас, у документі не міститься інформації, за якими технологіями планується добудова енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС в жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, окрім «Атомстройекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO.

Голова «Енергоатому» Юрій Недашковський наприкінці 2014 року заявив, що Україна може денонсувати угоду з Росією через відсутність з боку останньої якихось зрушень у реалізації цього проекту. Замінити «Росатом» у реалізації проекту добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС може чеська Skoda.

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Компанія «Енергоатом» має намір використати не менш як 70% українського обладнання при добудові 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.