Партія південноафриканського вугілля для двох ТЕЦ уже прибула до України

Іллічівський порт здійснює розвантаження першого судна з південноафриканським вугіллям об'ємом 80 тис. тонн для приватної енергокомпанії «ТехНова», що експлуатує Дарницьку і Чернігівську ТЕЦ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу, присвяченого підготовці до опалювального сезону 2015-2016 рр., повідомив віце-прем'єр-міністр Валерій Вощевський.

«Вже сьогодні розвантажується перше судно обсягом 80 тис. тонн в Іллічівському порту південноафриканського вугілля вартістю 65 дол. за тонну», - сказав він.

У коментарі УНІАН Вощевський уточнив, що вугілля прийшло за контрактом компанії «ТехНова», і попрямує на Дарницьку ТЕЦ в Київ, а також на Чернігівську ТЕЦ.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку липня 2015 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості негайно розпочати укладання контрактів на імпорт дефіцитного антрацитового вугілля, поставки якого в необхідних обсягах можливі з Росії, ПАР та окупованих територій Донбасу.

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Довідка УНІАН. Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована велика частина шахт.

Близько 50% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика.

Україна у 2014 році імпортувала кам'яного вугілля і антрациту на загальну суму 1,773 млрд дол.