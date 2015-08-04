Працівники Кременчуцького НПЗ продовжують пікетувати філію "Укртранснафти"

Працівники Кременчуцького нафтопереробного заводу вже четвертий день пікетують місцеву філію «Укртранснафти», вимагаючи відставки виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Андрія Пасішника, який до цього працював помічником народного депутата Ігоря Єремеєва, оскільки вважають, що той свідомо на догоду імпортерам має намір знищити вітчизняну нафтопереробку.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні масовий мітинг почався в першій половині дня. Перед присутніми традиційно виступив голова профкому підприємства Василь Хоменко, а також працівники заводу.

Зокрема, Хоменко заявив, що завтра закінчується 48 годин з моменту першого пікету під філією «Укртранснафти» в Кременчуці, на якому присутні зажадали відставки керівництва «Нафтогазу» і «Укртранснафти».

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На мітингу було озвучено, що припинити постачання нафти на завод «Укртранснафта» планується 4 серпня о 20:00. Керівництво пояснює такі заходи необхідністю проведення робіт з ремонту нафтопроводів. Термін ремонту – до 58 годин.

«Якщо затримка в подачі нафти перевищить 72 години, потім відновити роботу підприємства буде практично неможливо. Ми знаємо про подібний сумний досвід зупинки підприємства в Одесі, Лисичанську і Херсоні. Там відновити технологічний процес не вдалося. За приблизними підрахунками, перезапуск заводу, якщо він все-таки відбудеться, буде коштувати не менш як 15-20 млн грн», - розповів інженер «Укртатнафти» Сергій Заєць.

Хоменко повідомив, що в разі зупинки нафтопереробного заводу без роботи можуть залишитися близько 5 тис. працівників підприємства і ще близько 10 тис. працівників суміжних спеціальностей та підприємств-сателітів, тому пікети під будівлею місцевої філії "Укртранснафти" триватимуть.

«Ми плануємо проводити виключно мирні пікети», - уточнив голова профкому підприємства Хоменко.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня «Укрнафта» і Кременчуцький НПЗ заявили про загрозу зупинки своїх виробництв через дії держпідприємства «Укртранснафта», яке припинило прийом і транспортування нафти компанії, незважаючи на попередню оплату послуг.

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Уже наступного дня понад 300 працівників компанії «Укртатнафта» почали пікетувати філію державної компанії «Укртранснафта» в Кременчуці, вимагаючи відновити поставки нафти на Кременчуцький НПЗ.

3 серпня працівники єдиного працюючого в Україні НПЗ висунули вимогу - протягом 48 годин звільнити виконавчого директора "Нафтогазу України" Андрія Пасішника і главу "Укртранснафти" Романа Сидорака. В іншому випадку працівники мають намір виїхати до Києва і пікетувати уряд.

Скандали навколо "Укртранснафти" почалися в середині березня 2015 року, коли "Нафтогаз України", що контролює 100% акцій «Укртранснафти», несподівано вирішив відсторонити Олександра Лазорка від виконання обов'язків голови правління компанії і призначив на його місце колишнього співробітника СБУ в Луганській області Юрія Мірошника, який має сумнівну репутацію. Через місяць керівником «Укртранснафти» став Роман Сидорак.

Раніше учасники ринку заявляли, що за скандалом навколо державної компанії «Укртранснафта» стоїть група компаній «Континіум», підконтрольна бізнесменові, народному депутату Ігорю Єремеєву.

За їх словами, інтерес Єремеєва до «Укртранснафті» очевидний, оскільки той намагається завдати удару по нафтопереробному сегменту, щоб монополізувати ринок продажу нафтопродуктів.

До призначення виконуючим обов'язки виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Пасішник працював помічником народного депутата Єремеєва.