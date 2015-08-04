"Дочка" компанії "Надра України" і "Трубопласт" бурять газову свердловину на Львівщині

Підприємство «Західукргеологія», що входить до структури Національної акціонерної компанії «Надра України», спільно з компанією «Трубопласт» почали бурити пошукову газову свердловину у Львівській області, очікувані обсяги видобутку становлять близько 15 тис. кубометрів газу на добу, йдеться в повідомленні «Надра України».

«Якщо ймовірні поклади газу підтвердяться, то за добу тут видобуватимуть майже 15 000 куб. м газу, глибина залягання - до 1300 м», - зазначили у прес-службі.

Згідно з повідомленням, обсяг інвестицій у проект становить 17 млн грн, а пошукове буріння на свердловині планується завершити до початку вересня. При реалізації проекту "Трубопласт" виступає інвестором, «Західукргеологія» - підрядником. Офіційне відкриття пошукової свердловини №4 Північнозарічнянської, на якому були присутні представники згаданих компаній, відбулося 29 липня у селі Сихів Стрийського району.

Голова правління "Надра України" Ярослав Климович, якого цитує прес-служба, зазначив, що даний проект є прикладом об'єднання приватних інвестицій і державної підтримки.

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«Сподіваємося, що четверта Північнозарічнянська свердловина дасть хороший результат, що стане вагомим внеском у розвиток енергетичної незалежності нашої держави, а також буде ще одним підтвердженням, що Львівська область є потужним газовидобувним регіоном», - сказав Климович.

За його словами, завдяки даному проекту дочірнє підприємство «Західукргеологія» відновило бурові роботи після майже дворічної перерви.

«Ми активно працюємо над відновленням дієздатності «Західукргеології» - стратегічного підприємства для економіки держави. Наша наука, наш персонал активно супроводжуватиме цей проект», - додав Климович.

Водночас повідомляється, що інвестор за результатами тендеру вибрав партнерами «Надра України» та «Західукргеологію» завдяки наявності відповідної технічної бази, а також професійним кадрам. Прес-служба уточнює, що сторони вели переговори протягом двох місяців, після чого 22 травня поточного року був підписаний договір.

За словами головного геолога компанії «Трубопласт» Петра Жукуляка, свердловина №4 Північнозарічнянська – це проектна свердловина, яка могла б дозволити розширити обсяг видобутку газу з експлуатованих пластів, а також дати можливість оцінити насиченість нижніх горизонтів. Разом з тим Жукуляк зазначив, що при сприятливому результаті у планах компанії буріння ще двох-трьох свердловин.

Крім того, повідомляється, що кооперацію приватних інвесторів і держави активно підтримувала Львівська облдержадміністрація, адже для області це й інвестиції, й додаткові робочі місця.

Довідка УНІАН. "Західукргеологія"- єдине в галузі багатопрофільне підприємство, що здійснює весь комплекс геологорозвідувальних робіт на всі види корисних копалин.

НАК "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 млн тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекти на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

100% акцій «Надра України» належать державі в особі Державної служби геології та надр.

"Трубопласт" є власником спеціального дозволу на користування надрами з Північнозарічнянської площі (Стрийський район, Львівська обл.), уже має в експлуатації дві свердловини чинного родовища. Обсяг видобутку природного газу становить 90 млн кубометрів. У планах компанії збільшення видобутку на 15-20 млн кубометрів із введенням в експлуатацію кожної нової свердловини.